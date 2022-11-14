Altının gram fiyatı, haftaya yatay başlamasının ardından 1.054 lira seviyesinde işlem görüyor.

Cuma günü, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel yüzde 1,02 değer kazanan altının gram fiyatı, günü 1.053,4 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya yatay başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla 1.054 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.740 lira, Cumhuriyet altını da 7.050 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı şu sıralarda yüzde 0,3 azalışla 1.762 dolardan işlem görüyor.

Analistler, ABD'de geçen hafta açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin altında kalmasına karşın ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışlarını nerede sonlandıracağına ilişkin soru işaretlerinin devam ettiğini bildirdi.

Bu hafta yoğun makroekonomik takvimi varlık fiyatlarında oynaklığı artırmasının beklendiğini belirten analistler, Fed yetkililerinin açıklamalarının da yatırımcıların odağında olduğunu kaydetti.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.720 doların destek, 1.790 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 1054 lira 30 kuruşken satışı ise 1054 lira 50 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 1.694 lira satış fiyatı 1.740 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 14 Kasım güncel altın fiyatları…

Ons

Alış: 1.762,31 dolar

Satış: 1.762,70 dolar

Gram

Alış: 1054,30 lira

Satış: 1054,50 lira

Çeyrek

Alış: 1.694,57 lira

Satış: 1.740,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 6.745,00 lira

Satış: 6.873,00 lira