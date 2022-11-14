Gram altın ne kadar? Çeyrek altın 2022 fiyatı... 14 Kasım 2022 güncel altın fiyatları...
Altının ons fiyatı, 1,762 dolar seviyesinde bulunuyor. Gram altın ne kadar? 14 Kasım'da gram altın 1054 liradan satılıyor. Çeyrek altın ne kadar oldu? Cumhuriyet altını 2022... 14 Kasım 2022 güncel altın fiyatları…
Altının gram fiyatı, haftaya yatay başlamasının ardından 1.054 lira seviyesinde işlem görüyor.
Cuma günü, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel yüzde 1,02 değer kazanan altının gram fiyatı, günü 1.053,4 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni haftaya yatay başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla 1.054 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.740 lira, Cumhuriyet altını da 7.050 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı şu sıralarda yüzde 0,3 azalışla 1.762 dolardan işlem görüyor.
Analistler, ABD'de geçen hafta açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin altında kalmasına karşın ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışlarını nerede sonlandıracağına ilişkin soru işaretlerinin devam ettiğini bildirdi.
Bu hafta yoğun makroekonomik takvimi varlık fiyatlarında oynaklığı artırmasının beklendiğini belirten analistler, Fed yetkililerinin açıklamalarının da yatırımcıların odağında olduğunu kaydetti.
Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.720 doların destek, 1.790 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi.
Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?
Gram altın alış fiyatı 1054 lira 30 kuruşken satışı ise 1054 lira 50 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 1.694 lira satış fiyatı 1.740 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?
İşte, 14 Kasım güncel altın fiyatları…
Ons
Alış: 1.762,31 dolar
Satış: 1.762,70 dolar
Gram
Alış: 1054,30 lira
Satış: 1054,50 lira
Çeyrek
Alış: 1.694,57 lira
Satış: 1.740,42 lira
Cumhuriyet
Alış: 6.745,00 lira
Satış: 6.873,00 lira
- 12:12
- 12:11
- 12:11
- 12:08
- 12:02