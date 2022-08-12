Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.035,4 lira seviyesinde işlem görüyor

Dün, ons fiyatındaki düşüşe karşın, dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,2 artışla 1.032,4 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 1.035,4 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.699 lira, Cumhuriyet altını da 6.938 liradan satılıyor.

Dün yüzde 0,2 azalışla günü 1.789,5 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 1.792,7 dolardan işlem görüyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin beklentilerin altında gelen enflasyon verilerine karşın 75 baz puanlık faiz artışına kapıyı açık bırakan açıklamalarıyla altın fiyatlarında oynaklığın arttığını söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda eylül toplantısında Fed'in yüzde 65 ihtimalle 50 baz puan faiz artıracağının tahmin edildiğini aktaran analistler, 75 baz puanlık faiz artışı ihtimalinin ise yüzde 35 seviyesinde bulunduğunu hatırlattı.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.760 doların destek, 1.820 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 1035 lira 30 kuruşken satışı ise 1035 lira 50 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 1.664 lira satış fiyatı 1.699 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 12 Ağustos güncel altın fiyatları…

Ons

Alış: 1.792,31 dolar

Satış: 1.792,70 dolar

Gram

Alış: 1035,30 lira

Satış: 1035,50 lira

Çeyrek

Alış: 1.664,57 lira

Satış: 1.699,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 6.776,00 lira

Satış: 6.938,00 lira