Gram altın ne kadar? Çeyrek altın 2022 fiyatı... 12 Ağustos 2022 güncel altın fiyatları...
Altının ons fiyatı, 1,792 dolar seviyesinde bulunuyor. Gram altın ne kadar? 12 Ağustos’ta gram altın 1035 liradan satılıyor. Çeyrek altın ne kadar oldu? Cumhuriyet altını 2022... 12 Ağustos 2022 güncel altın fiyatları…
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.035,4 lira seviyesinde işlem görüyor
Dün, ons fiyatındaki düşüşe karşın, dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,2 artışla 1.032,4 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 1.035,4 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.699 lira, Cumhuriyet altını da 6.938 liradan satılıyor.
Dün yüzde 0,2 azalışla günü 1.789,5 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 1.792,7 dolardan işlem görüyor.
Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin beklentilerin altında gelen enflasyon verilerine karşın 75 baz puanlık faiz artışına kapıyı açık bırakan açıklamalarıyla altın fiyatlarında oynaklığın arttığını söyledi.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda eylül toplantısında Fed'in yüzde 65 ihtimalle 50 baz puan faiz artıracağının tahmin edildiğini aktaran analistler, 75 baz puanlık faiz artışı ihtimalinin ise yüzde 35 seviyesinde bulunduğunu hatırlattı.
Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.760 doların destek, 1.820 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.
Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?
Gram altın alış fiyatı 1035 lira 30 kuruşken satışı ise 1035 lira 50 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 1.664 lira satış fiyatı 1.699 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?
İşte, 12 Ağustos güncel altın fiyatları…
Ons
Alış: 1.792,31 dolar
Satış: 1.792,70 dolar
Gram
Alış: 1035,30 lira
Satış: 1035,50 lira
Çeyrek
Alış: 1.664,57 lira
Satış: 1.699,42 lira
Cumhuriyet
Alış: 6.776,00 lira
Satış: 6.938,00 lira
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