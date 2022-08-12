Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, destek ödemelerinin bugün hesaplara aktarıldığını duyurdu.

Kirişçi, açıklamasında, "32 milyon 651 bin 947 liralık distekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz." ifadesini kullandı.

Buna göre, Uzman Eller Proje Desteği için 16 milyon 363 bin lira, Hububat, Baklagil ve Dane Mısır Desteği için 9 milyon 590 bin lira, Et Regülasyon Desteği için 5 milyon 310 bin lira ve Anaç Koyun Keçi İlave Göçer Desteği için 1 milyon 387 bin lira çiftçilerin hesaplarına aktarılacak.