Haber Giriş: 12 Ağustos 2022 Cuma 11:41Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Tarımsal destek ödemeleri hesaplara yatıyor
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "32 milyon 651 bin 947 liralık tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz" dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, destek ödemelerinin bugün hesaplara aktarıldığını duyurdu.
Kirişçi, açıklamasında, "32 milyon 651 bin 947 liralık distekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz." ifadesini kullandı.
Buna göre, Uzman Eller Proje Desteği için 16 milyon 363 bin lira, Hububat, Baklagil ve Dane Mısır Desteği için 9 milyon 590 bin lira, Et Regülasyon Desteği için 5 milyon 310 bin lira ve Anaç Koyun Keçi İlave Göçer Desteği için 1 milyon 387 bin lira çiftçilerin hesaplarına aktarılacak.
32 milyon 651 bin 947 TL’lik tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz.— Prof.Dr.Vahit Kirişci (@VahitKirisci) August 12, 2022
Hayırlı ve bereketli olsun.#SenÜretYeter pic.twitter.com/HgMltTassh
Etiketler: Devlet Desteği Tarım Üretimi Tarım ve Orman Bakanlığı
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