Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 497,4 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün sınırlı da olsa altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 495,4 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından, saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 497,4 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 817 lira, Cumhuriyet altını da 3.337 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 1.805 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, bugün açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı öncesi altının ons fiyatında alış ağırlıklı bir seyrin hakim olduğunu, Fed'den varlık alımının azaltılmasına ilişkin yapılacak sözle yönlendirmelerin oynaklığı artırabileceğini bildirdi.

Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.810 ve 1.830 doların direnç konumunda olduğunu kaydeden analistler, olası düşüşlerde 1.780 dolar desteğinin takip edileceğini ifade etti.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 497 lira 30 kuruşken satışı ise 497 lira 50 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 812 lira satış fiyatı 817 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 28 Temmuz güncel altın fiyatları…

Ons

Alış: 1.805,31 dolar

Satış: 1.805,50 dolar

Gram

Alış: 497,30 lira

Satış: 497,50 lira

Çeyrek

Alış: 812,57 lira

Satış: 817,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 3.293,00 lira

Satış: 3.337,00 lira