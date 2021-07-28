Haber Giriş: 28 Temmuz 2021 Çarşamba 10:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
ÇAYKUR yaş çay ödemelerine başladı
[Fotoğraf: AA]
ÇAYKUR tarafından haziranda alınan 190 bin 785 ton yaş çay karşılığında 738 milyon lira bugün üretici hesaplarına yatırılmaya başlandı.
ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, haziran ayında alınan 190 bin 785 ton yaş çay karşılığında üreticilere ödenecek 738 milyon liranın bugün üretici hesaplarına yatırılmaya başlandığını açıkladı.
Alim, üreticilerin yarından itibaren yaş çay bedellerini alabileceklerini söyledi.
Ödemelerin 3 gün içinde tamamlanacağını belirten Alim, şunları kaydetti:
"Mayıs ayında 123 bin 715 ton yaş çay karşılığında üreticilere 468 milyon 155 bin lira ödeme gerçekleştirdik. Haziran ayında üreticilerden aldığımız 190 bin 785 ton yaş karşılığında ise üreticilere yaklaşık 738 milyon lira ödeme yapacağız. ÇAYKUR olarak birinci sürgün yaş çay bedeli olarak üreticilere toplam 1 milyar 206 milyon 155 bin lira ödeme gerçekleştirmiş olacağız."
Etiketler: Çaykur Tarım Üretimi
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