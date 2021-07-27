Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 495,8 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 494,7 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından, saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 495,8 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 815 lira, Cumhuriyet altını da 3.330 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 1.799 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, yarın açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı öncesi altının ons fiyatında durağan bir seyrin hakim olduğunu, Fed'den varlık alımının azaltılmasına ilişkin yapılacak sözle yönlendirmelerin oynaklığı artırabileceğini bildirdi.

Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.810 ve 1.830 doların direnç konumunda olduğunu kaydeden analistler, olası düşüşlerde 1.780 dolar desteğinin takip edileceğini ifade etti.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 495 lira 30 kuruşken satışı ise 495 lira 50 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 810 lira satış fiyatı 815 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 27 Temmuz güncel altın fiyatları…

Ons

Alış: 1.799,31 dolar

Satış: 1.799,50 dolar

Gram

Alış: 495,30 lira

Satış: 495,50 lira

Çeyrek

Alış: 810,57 lira

Satış: 815,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 3.293,00 lira

Satış: 3.330,00 lira