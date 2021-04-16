Gram altın ne kadar? Çeyrek altın 2021 fiyatı... 16 Nisan 2021 güncel altın fiyatları...
Altının ons fiyatı, 1,763 dolar seviyesinde bulunuyor. Gram altın ne kadar? 16 Nisan’da gram altın 458 liradan satılıyor. Çeyrek altın ne kadar oldu? Cumhuriyet altını 2021... 16 Nisan 2021 güncel altın fiyatları...
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 458,3 lira seviyesinden işlem görüyor.
Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,9 artışla 454,8 liradan tamamladı.
Gram altın, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,8 üzerinde, 458,3 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 753 lira, Cumhuriyet altını da 3.075 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise dünkü yüzde 1,59'luk yükselişin ardından şu dakikalarda yatay seyirle 1.763 dolardan alıcı buluyor.
Analistler, ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki düşüşün altının ons fiyatını desteklediğini söyledi. Dün yüzde 1,52'ye kadar gerileyen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi şu dakikalarda yüzde 1,59 seviyesinde dengelendi.
ABD-Rusya geriliminin gündemin odağına yerleştiğini ifade eden analistler, bugünün veri gündeminde Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de konut başlangıçları ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin öne çıktığını kaydetti.
Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?
Gram altın alış fiyatı 458 lira 50 kuruşken satışı ise 458 lira 80 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 748 lira satış fiyatı 753 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?
İşte, 16 Nisan güncel altın fiyatları…
Ons
Alış: 1.763,31 dolar
Satış: 1.763,50 dolar
Gram
Alış: 458,50 lira
Satış: 458,80 lira
Çeyrek
Alış: 748,57 lira
Satış: 753,42 lira
Cumhuriyet
Alış: 3.043,00 lira
Satış: 3.075,00 lira