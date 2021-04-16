Madencilikte kağıt dönemi e-maden ile tamamen bitti. E-Devlet üzerinden girilen, hiçbir ücret ya da üyelik gerektirmeyen e-maden sistemiyle madencilik işleri internet üzerinden sonuçlandırılabiliyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) tarafından geliştirilen e-maden sistemi üzerinden geçen yıl hizmet alarak işlemlerini sonuca ulaştıran kişi sayısı 30 bine ulaştı.

Sistemi kullanan sayısı 3 bini aştı

Bireysel işlemlerin yanında kurum ve şirketlerin de aktif olarak kullandığı e-madenden yararlanan ruhsat sahibi madenci sayısı 18 bin olurken, sistemi kullanan tüzel kişi sayısı da 3 bini aştı.

Faaliyete geçtiği günden bu yana 4 milyon e-sevk fişi, 3 bin 500 maden ruhsatı, 1800 işletme izni işlemi e-maden üzerinden tamamlandı.

Madencilerin uzun bir kırtasiye süreci sonucu gerçekleştirdikleri 2 bin 500 maden ruhsat başvurusu ve birçok farklı konudaki 6 bin 500 talep de e-maden ile kağıt olmadan yerine getirildi.