Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 817 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 794,7 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 2,7 artışla 816,5 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.350 lira, Cumhuriyet altını da 5.515 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa paralel 1.786 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın açıklanacak para politikası kararları öncesinde altının ons fiyatının yatay bir seyir izlediğini bildirdi.

Artan enflasyon tahminlerinin Fed'in şahin tutumunu devam ettirmesine neden olabileceği beklentileriyle küresel dolar talebinin arttığını dile getiren analistler, yurt içinde, dolar kurundaki artışa paralel altın fiyatlarındaki yükselişin ivme kazandığını kaydetti.

Analistler, hafta boyunca, dünya genelinde gerçekleştirilecek merkez bankaları toplantılarının varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade ederek, bugün ABD'de Üretici Fiyat Endeksi ve Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında bulunmayı sürdürdüğünü söyledi.

Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.770 ve 1.755 doların destek olarak öne çıktığını kaydeden analistler, 1.790 doların ise direnç konumunda bulunduğunu belirtti.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 817 lira 30 kuruşken satışı ise 817 lira 50 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 1.353 lira satış fiyatı 1.358 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 14 Aralık güncel altın fiyatları…

Ons

Alış: 1.786,31 dolar

Satış: 1.786,50 dolar

Gram

Alış: 817,30 lira

Satış: 817,50 lira

Çeyrek

Alış: 1.342,57 lira

Satış: 1.350,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 5.487,00 lira

Satış: 5.515,00 lira