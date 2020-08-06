Altının gram fiyatı, 468 lira ile rekor seviyeye çıkmasının ardından 467 liradan işlem görüyor.

Yeni tip koronavirüs salgınına yönelik ikinci dalga endişeleri ve ABD ile Çin arasında devam eden gerilimin desteklediği altın fiyatlarında rekor üstüne rekor kırılıyor.

Dün 2.055 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gören ve günü yüzde 0,9 değer kazancıyla tamamlayan altının ons fiyatı, yükseliş eğilimini bugüne de taşıdı. Ons altın, saat 10.30 itibarıyla 2.050 dolardan işlem görüyor.

Yurt içinde ise altının ons fiyatına paralel yükselen gram altın, 468 lira ile rekor seviyeye çıktıktan sonra şu dakikalarda 467 liradan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 767 lira, Cumhuriyet altını 3.135 liradan satılıyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin haber akışı ve ABD'deki teşvik paketine ilişkin gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, yarınki ABD'nin istihdam raporu öncesinde, bugün açıklanacak haftalık işsizlik başvurularının da piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini söyledi.

Teknik açıdan altının ons fiyatında 2.060 doların direnç konumuna gelebileceğini ifade eden analistler, gram altında ise 435-470 lira bandının izleneceğini kaydetti.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 468 lira 28 kuruşken satışı ise 468 lira 80 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 761 lira satış fiyatı 767 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 6 Ağustos güncel altın fiyatları…

Ons

Alış: 2.050,31 dolar

Satış: 2.050,50 dolar

Gram

Alış: 468,28 lira

Satış: 468,80 lira

Çeyrek

Alış: 761,57 lira

Satış: 767,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 3.085,00 lira

Satış: 3.135,00 lira