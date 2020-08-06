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Avrupa borsaları güne düşüşle başladı
[Fotoğraf: AFP (Arşiv)]
Avrupa borsaları güne satış ağırlıklı bir seyirle başladı.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,36 azalarak 363 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,08 azalışla 6.038 puan oldu.
Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,03 düşerek 12.655 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,61 düşüşle 6.996 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,44 kayıpla 4.911 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,44 gerilemeyle 19.653 puanda seyrediyor.
İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0,1'de sabit tuttu, tahvil alım programını da değiştirmedi.
Euro/dolar paritesi ise yüzde 0,05 artışla 1,1867 seviyesinde bulunuyor.
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