Belçika Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü (Sciensano), 27 Temmuz-2 Ağustos haftasındaki günlük ortalama vaka sayısının 530'a çıktığını, bunun bir önceki haftaya göre yüzde 49'luk artışa karşılık geldiğini açıkladı.

Son tespit edilen vakalarla yaklaşık 11 milyon nüfuslu Belçika'da, bugüne kadar COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 71 bin 158 oldu. Hastaneye yatırılanların sayısı da günde ortalama 24'e yükseldi.

Salgının başlangıcından bu yana ülke genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı ise 9 bin 859'a ulaştı.

Ölüm ortalaması günde yaklaşık 3 kişiye yükselirken, bu oranın da bir önceki haftaya göre yüzde 31'lik artış kaydettiği vurgulandı.