Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 514,1 liradan işlem görüyor.

Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 2 üzerinde 514,2 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 11.10 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 514,1 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 843 lira, Cumhuriyet altını da 3.445 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1.893 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin haber akışının altının ons fiyatını baskıladığını söyledi.

Bugün ABD'de fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişlerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.870 doların destek, 1.900 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 514 lira 10 kuruşken satışı ise 514 lira 30 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 838 lira satış fiyatı 843 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 3 Kasım güncel altın fiyatları…

Ons

Alış: 1.893,31 dolar

Satış: 1.893,50 dolar

Gram

Alış: 514,10 lira

Satış: 514,30 lira

Çeyrek

Alış: 838,57 lira

Satış: 843,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 3.413,00 lira

Satış: 3.445,00 lira