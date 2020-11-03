Dün 36,13 dolara kadar gerileyen Brent petrolün varil fiyatı, günü 38,97 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.38 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,15 düşüşle 38,91 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 36,80 dolardan alıcı buldu.

Koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle özellikle Avrupa ülkelerinde karantina önlemlerinin sıkılaştırılmasıyla son 5 ayın en düşük seviyesini gören uluslararası petrol fiyatları, piyasalardaki "küresel petrol talebinin zayıf kalmaya devam edeceği" endişesiyle baskılanmaya devam ediyor.

Salgın kapsamında, Fransa ve İngiltere ülke genelinde sokağa çıkma yasağı ilan ederken, Almanya, Avusturya, İspanya ve İtalya başta olmak üzere birçok ülkede tedbirlerin artması bekleniyor.

Libya'da, petrol tesisleri ve limanlarındaki mücbir sebep halinin kaldırılmasının ardından yeniden başlayan üretimin piyasalarda oluşturduğu arz fazlası endişesi de fiyatlardaki düşüşü destekliyor. Günlük yaklaşık 800 bin varil üretim seviyesine ulaşan Libya, bu miktarı ay sonuna kadar 1 milyon varile çıkarmayı hedefliyor.

Bunun yanında, piyasaların odaklandığı ABD başkanlık seçimlerinin oluşturduğu belirsizlik ortamı da petrol fiyatlarını olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Öte yandan, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve bazı OPEC dışı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun uyguladığı mevcut petrol üretim kısıntısı miktarı ve süresinin uzatılabileceğine ilişkin uluslararası petrol piyasalarında oluşan olumlu beklenti fiyatlarda daha fazla düşüşün önüne geçiyor.

Brent petrolde teknik olarak 38,91 ile 38,98 dolar aralığının direnç, 38,84 ile 38,77 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.