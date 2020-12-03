Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 464,2 liradan işlem görüyor.

Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 1,1 üzerinde 462 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 464,2 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 763 lira, Cumhuriyet altını da 3.100 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 1.833 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, ABD'deki teşvik paketine ilişkin olumlu haber akışı ve düşüş eğilimini sürdüren dolar endeksinin altının ons fiyatını desteklediğini söyledi.

Teşvik haberleriyle birlikte dün dolar endeksi 90,95'e gerileyerek Nisan 2018'den bu yana en düşük seviyesini gördü.

Bugün dünya genelinde hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ve ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.800 doların destek, 1.840 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 462 lira 10 kuruşken satışı ise 462 lira 30 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 758 lira satış fiyatı 763 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 3 Aralık güncel altın fiyatları…

Ons

Alış: 1.833,31 dolar

Satış: 1.833,50 dolar

Gram

Alış: 462,10 lira

Satış: 462,30 lira

Çeyrek

Alış: 758,57 lira

Satış: 763,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 3.078,00 lira

Satış: 3.100,00 lira