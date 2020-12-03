Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 7,90 seviyesinde işlem görüyor.

Dün, en düşük 7,7788 en yüksek 7,8824 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 7,8623'ten tamamladı.

Yeni güne yükselişle başlayan dolar/TL, Tüketici Fiyat Endeksinin (TÜFE) kasımda aylık yüzde 2,30, yıllık yüzde 14,03 ile piyasa beklentisinin oldukça üzerinde artış göstermesinin ardından 7,9182'ye kadar yükseldi. Dolar/TL, saat 11.05 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 7,9010'dan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,8 artışla 9,5870'ten, sterlin/TL de yüzde 0,7 değer kazancıyla 10,5830'den satılıyor.

Dolar endeksi düşüş eğilimini sürdürerek Nisan 2018'den bu yana ilk kez 91'in altına geriledi. Avro/dolar paritesi ise 1,2136 ile Nisan 2018'den bu yana gördüğü en yüksek seviyesine ulaştı.

Yurt içinde TÜFE'nin piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleştiğini, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ve dünya genelinde hizmet sektörü PMI verilerinin takip edileceğini belirten analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin haber akışının yanı sıra jeopolitik ve siyasi gelişmelerin de piyasaların odağında yer aldığı bildirdi.

3 Aralık güncel döviz kurları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle: