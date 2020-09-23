Altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından 464,8 liradan işlem görüyor.

Dün, dolar kurundaki yükselişe karşın altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 468,4 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni güne de değer kaybıyla başlamasının ardından saat 10.25 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,8 altında 464,8 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 762 lira, Cumhuriyet altını da 3.110 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, düşüşünü 3'üncü işlem gününe taşırken, şu dakikalarda yüzde 1 değer kaybıyla 1.882 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD ile Çin arasındaki gerilim, artan yeni tip koronavirüs vaka sayıları ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin risk algısına yön verdiğini belirterek, dolar endeksindeki yükseliş eğiliminin de altının ons fiyatını baskılamaya devam ettiğini söyledi.

Bugün ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın Senato'da devam edecek sunumu ve ABD ile Avrupa'da açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin izleneceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.860 doların destek, 1.920 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 464 lira 60 kuruşken satışı ise 464 lira 80 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 757 lira satış fiyatı 762 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 23 Eylülgüncel altın fiyatları…

Ons

Alış: 1.882,31 dolar

Satış: 1.882,50 dolar

Gram

Alış: 464,60 lira

Satış: 464,80 lira

Çeyrek

Alış: 757,57 lira

Satış: 762,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 3.087,00 lira

Satış: 3.110,00 lira