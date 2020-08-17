Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 464,7 liradan işlem görüyor.

Cuma günü altının ons fiyatındaki düşüşe paralel sınırlı da olsa değer kaybeden gram altın, günü yüzde 0,1 azalışla 460,7 liradan tamamladı.

Gram altın yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,9 üzerinde 464,7 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 766 lira, Cumhuriyet altını da 3.081 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 1.957 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD ve Çin arasındaki gerilim, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve ABD'de görüşülen teşvik paketine ilişkin belirsizliğin altının ons fiyatını desteklediğini belirtti.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de New York Fed imalat endeksinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.980 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 440-470 lira bandının izleneceğini kaydetti.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 464 lira 60 kuruşken satışı ise 464 lira 80 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 761 lira satış fiyatı 766 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 17 Ağustos güncel altın fiyatları…

Ons

Alış: 1.957,31 dolar

Satış: 1.957,50 dolar

Gram

Alış: 464,60 lira

Satış: 464,80 lira

Çeyrek

Alış: 761,57 lira

Satış: 766,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 3.052,00 lira

Satış: 3.081,00 lira