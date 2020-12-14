Gram altın ne kadar? Çeyrek altın 2020 fiyatı... 14 Aralık 2020 güncel altın fiyatları...
Altının ons fiyatı, 1,832 dolar seviyesinde bulunuyor. Gram altın ne kadar? 14 Aralık’ta gram altın 464 liradan satılıyor. Çeyrek altın ne kadar oldu? Cumhuriyet altını 2020...14 Aralık 2020 güncel altın fiyatları...
Altının gram fiyatı, haftaya yatay seyirle başlamasının ardından 464,1 liradan işlem görüyor.
Cuma günü, dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 464 liradan tamamladı.
Gram altın, yeni haftaya yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 464,1 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 762 lira, Cumhuriyet altını da 3.113 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 1.832 dolar seviyesinden işlem görüyor.
Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin olumlu haber akışının altının ons fiyatını baskıladığını söyledi.
Bugün, Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, hafta genelinde ise çarşamba günü ABD Merkez Bankası'nın kararlarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını söyledi.
Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.820 doların destek, 1.850 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.
Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?
Gram altın alış fiyatı 463 lira 90 kuruşken satışı ise 464 lira 10 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 757 lira satış fiyatı 762 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?
İşte, 14 Aralık güncel altın fiyatları…
Ons
Alış: 1.832,31 dolar
Satış: 1.832,50 dolar
Gram
Alış: 463,90 lira
Satış: 464,10 lira
Çeyrek
Alış: 757,57 lira
Satış: 762,42 lira
Cumhuriyet
Alış: 3.087,00 lira
Satış: 3.113,00 lira