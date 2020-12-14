Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) "2021 Yılında Para ve Kur Politikası"na ilişkin tanıtım toplantısı, 16 Aralık saat 10.30'da yapılacak. Toplantı, koronavirüs salgını nedeniyle sanal ortamda gerçekleştirilecek.

Düzenlenecek videokonferansta TCMB Başkanı Naci Ağbal bir sunum yapacak.

Toplantı internet sitesinde ve bankanın resmi Twitter ve YouTube hesaplarından canlı olarak yayınlanacak.