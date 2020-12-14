Haber Giriş: 14 Aralık 2020 Pazartesi 10:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
'2021 Yılında Para ve Kur Politikası' tanıtım toplantısı 16 Aralık'ta
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası "2021 Yılında Para ve Kur Politikası" tanıtım toplantısı, 16 Aralık'ta sanal ortamda yapılacak.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) "2021 Yılında Para ve Kur Politikası"na ilişkin tanıtım toplantısı, 16 Aralık saat 10.30'da yapılacak. Toplantı, koronavirüs salgını nedeniyle sanal ortamda gerçekleştirilecek.
Düzenlenecek videokonferansta TCMB Başkanı Naci Ağbal bir sunum yapacak.
Toplantı internet sitesinde ve bankanın resmi Twitter ve YouTube hesaplarından canlı olarak yayınlanacak.
Etiketler: Koronavirüs Merkez Bankası Naci Ağbal
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