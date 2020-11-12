Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 473,8 liradan işlem görüyor.

Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 7,7 altında 468 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.55 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,2 üzerinde 473,8 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 775 lira, Cumhuriyet altını da 3.163 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 1.869 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, ekonomilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından çıkışlarının düzensiz olabileceği beklentisinin altının ons fiyatını desteklediğini söyledi.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde ve İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey'in konuşmalarının yanı sıra ABD'de enflasyon ve haftalık işsizlik başvuruları verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 doların direnç, 1.860 doların destek olarak öne çıktığını kaydetti.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 473 lira 60 kuruşken satışı ise 473 lira 80 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 770 lira satış fiyatı 775 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 12 Kasım güncel altın fiyatları…

Ons

Alış: 1.869,31 dolar

Satış: 1.869,50 dolar

Gram

Alış: 473,60 lira

Satış: 473,80 lira

Çeyrek

Alış: 765,57 lira

Satış: 770,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 3.134,00 lira

Satış: 3.163,00 lira