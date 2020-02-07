Gram altın alışı 301 lira 44 kuruştan satışı ise 301 lira 50 kuruştan işlem görüyor. Çeyrek altının ise alış fiyatı 481 lira 30 kuruşken satış fiyatı 492 lira 19 kuruş. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? İşte, 7 Şubat güncel altın fiyatları…

Yeni güne yükselişle başlayan çeyrek altın yüzde 0,49 değer kazandı. Çeyrek altın 481 liradan işlem görüyor. Cumhuriyet altını ise 2 bin 026 liradan satılıyor.

İşte altındaki son fiyatlar…

Ons

Alış: 1.565,82 dolar

Satış: 1.566,23 dolar

Gram

Alış: 301,44 lira

Satış: 301,50 lira

Çeyrek

Alış: 481,30 lira

Satış: 492,19 lira

Yarım

Alış: 959,60lira

Satış: 984,38 lira

Cumhuriyet

Alış: 1.996,00 lira

Satış: 2.026,00 lira