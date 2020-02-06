2009 yılından itibaren bankalar nezdinde işlem görmeyen hesaplar zaman aşımına uğrayacak. Buna göre, mevduat, katılım fonu, emanet ve alacakların listesi, Şubat ayı başından itibaren duyurulmaya başlandı.

Mayıs ayı sonuna kadar yayımlanacak listelerde ismi bulunan hesap sahiplerinin, Haziran ayının 15’ine kadar işlem yapmaları gerekiyor.

Vatandaşların ilgili bankalara başvurmamaları durumunda söz konusu hesaplar TMSF’ye devredilecek.

Listelere, e-Devlet, TMSF’nin web sitesi veya "zamanasimisorgu.tmsf.org.tr" sitesinden ulaşılabilecek.