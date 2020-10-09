Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,14 artışla 489,50 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 793,00 lira, Cumhuriyet altını 3.245,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,14 yükselişle 489,50 liradan işlem gördü.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 489 lira 30 kuruşken satışı ise 489 lira 50 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 788 lira satış fiyatı ise 793 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? 9 Ekim 2020 güncel altın fiyatları…

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle: