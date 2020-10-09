Euro ne kadar? 1 Dolar kaç TL? 9 Ekim 2020 güncel dolar kuru… Dolar/TL…
Döviz piyasası ne durumda? Dolar ne kadar oldu? Piyasalarda son durum ne? Euro/TL ne kadar? Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 7,8890’dan işlem görüyor. İşte, 9 Ekim güncel döviz kurları…
Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 7,8890'dan işlem görüyor.
Dün, en düşük 7,8761, en yüksek 7,9464 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,8 üzerinde 7,9455'ten tamamladı.
Dolar/TL, sabah saatlerinde 7,9566 ile tarihi zirvesini görse de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) swap işlemlerinde kullanılan Türk lirası faizini yüzde yüzde 10,25'ten 11,75'e yükseltmesinin etkisiyle 7,9035'e kadar geriledi. Dolar/TL, saat 11.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 7,9340'tan işlem görüyor.
9 Ekim güncel döviz kurları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|
|
PERŞEMBE
|
|
CUMA
|
|
|
Alış
|
Satış
|
Alış
|
Satış
|
ABD Doları
|
7,9260
|
7,9270
|
7,8880
|
7,8890
|
Avro
|
9,3050
|
9,3060
|
9,3160
|
9,3170
|
Sterlin
|
10,2230
|
10,2750
|
10,2140
|
10,2650
|
İsviçre Frangı
|
8,6090
|
8,6520
|
8,6320
|
8,6750
|
ANKARA
|
|
|
|
|
ABD Doları
|
7,8960
|
7,9760
|
7,8580
|
7,9380
|
Avro
|
9,2650
|
9,3450
|
9,2760
|
9,3560
|
Sterlin
|
10,1630
|
10,3730
|
10,1540
|
10,3640