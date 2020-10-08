Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,68 artışla 484,00 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 784,00 lira, Cumhuriyet altını 3.209,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,68 yükselişle 484,00 liradan işlem gördü.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 483 lira 80 kuruşken satışı ise 484. Çeyrek altının ise alış fiyatı 779 lira satış fiyatı ise 784 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? 8 Ekim 2020 güncel altın fiyatları…

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle: