Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 7,9270'ten işlem görüyor.

Dün, 7,8940 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gören dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 1,1 üzerinde 7,8845'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,1 üzerinde 7,8920'den işlem gördü.

8 Ekim güncel döviz kurları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: