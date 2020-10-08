Dolar ne kadar? 1 Dolar kaç TL? 8 Ekim 2020 güncel dolar kuru…
Döviz piyasası ne durumda? Dolar ne kadar oldu? Piyasalarda son durum ne? Euro/TL ne kadar? Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 7,9270’ten işlem görüyor. İşte, 8 Ekim güncel döviz kurları…
Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 7,9270'ten işlem görüyor.
Dün, 7,8940 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gören dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 1,1 üzerinde 7,8845'ten tamamladı.
Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,1 üzerinde 7,8920'den işlem gördü.
8 Ekim güncel döviz kurları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|
|
ÇARŞAMBA
|
|
PERŞEMBE
|
|
|
Alış
|
Satış
|
Alış
|
Satış
|
ABD Doları
|
7,8640
|
7,8650
|
7,9260
|
7,9270
|
Avro
|
9,2480
|
9,2490
|
9,3050
|
9,3060
|
Sterlin
|
10,1400
|
10,1540
|
10,2230
|
10,2750
|
İsviçre Frangı
|
8,5620
|
8,6050
|
8,6090
|
8,6520
|
ANKARA
|
|
|
|
|
ABD Doları
|
7,8340
|
7,9140
|
7,8960
|
7,9760
|
Avro
|
9,2080
|
9,2880
|
9,2650
|
9,3450
|
Sterlin
|
10,0800
|
10,2900
|
10,1630
|
10,3730
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