Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,36 artışla 468,20 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 759,00 lira, Cumhuriyet altını 3.106,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,36 yükselişle 468,20 liradan işlem gördü.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 468 lira 10 kuruşken satışı ise 468 lira 30 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 754 lira satış fiyatı ise 759 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? 13 Kasım 2020 güncel altın fiyatları…

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle: