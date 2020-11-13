Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 7,6920 seviyelerinden işlem görüyor.

Ekonomide yeni döneme ilişkin yapılan açıklamalarla 6 Kasım'da gördüğü 8,5832 seviyesinden hızlı bir şekilde düşüşe geçen dolar/TL, dün de bu trendine devam ederek günü yüzde 1,3 azalışla 7,6966'dan kapattı.

Dolar/TL, bugün de 7,6146 ile 25 Eylül'den bu yana en düşük seviyeye gerilemesinin ardından saat 11.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 7,6690'dan işlem gördü.

Avro/TL, ekim ayı başından bu yana ilk kez 9 psikolojik destek seviyesinin altını görürken, 11.15 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,3 düşüşle 9,0620'den, sterlin/TL de yüzde 0,1 azalışla 10,0890'dan satıldı.

13 Kasım güncel döviz kurları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: