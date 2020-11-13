Dolar ne kadar? 1 Dolar kaç TL? 13 Kasım 2020 güncel dolar kuru… Dolar/TL…
Döviz piyasası ne durumda? Dolar ne kadar oldu? Piyasalarda son durum ne? Euro/TL ne kadar? Dolar/TL 7,6920'den işlem görüyor. İşte, 13 Kasım güncel döviz kurları…
Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 7,6920 seviyelerinden işlem görüyor.
Ekonomide yeni döneme ilişkin yapılan açıklamalarla 6 Kasım'da gördüğü 8,5832 seviyesinden hızlı bir şekilde düşüşe geçen dolar/TL, dün de bu trendine devam ederek günü yüzde 1,3 azalışla 7,6966'dan kapattı.
Dolar/TL, bugün de 7,6146 ile 25 Eylül'den bu yana en düşük seviyeye gerilemesinin ardından saat 11.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 7,6690'dan işlem gördü.
Avro/TL, ekim ayı başından bu yana ilk kez 9 psikolojik destek seviyesinin altını görürken, 11.15 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,3 düşüşle 9,0620'den, sterlin/TL de yüzde 0,1 azalışla 10,0890'dan satıldı.
13 Kasım güncel döviz kurları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|
|
PERŞEMBE
|
|
CUMA
|
|
|
Alış
|
Satış
|
Alış
|
Satış
|
ABD Doları
|
7,7210
|
7,7220
|
7,6910
|
7,6920
|
Avro
|
9,1130
|
9,1140
|
9,0880
|
9,0890
|
Sterlin
|
10,1750
|
10,2260
|
10,1130
|
10,1630
|
İsviçre Frangı
|
8,4480
|
8,5450
|
8,4050
|
8,4470
|
ANKARA
|
|
|
|
|
ABD Doları
|
7,6910
|
7,7710
|
7,6610
|
7,7410
|
Avro
|
9,0730
|
9,1530
|
9,0480
|
9,1280
|
Sterlin
|
10,1150
|
10,3250
|
10,0530
|
10,2630
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