Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,19 azalışla 481,80 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 780,00 lira, Cumhuriyet altını 3.195,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,19 düşüşle 481,80 liradan işlem gördü.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 481 lira 60 kuruşken satışı ise 481 lira 80 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 775 lira satış fiyatı ise 780 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? 13 Ekim 2020 güncel altın fiyatları…

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle: