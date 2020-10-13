Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 7,9240'tan işlem görüyor.

Dün en düşük 7,8501, en yüksek 7,9136 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 7,8903'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.15 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,1 üzerinde 7,8970'ten işlem görüyor.

13 Ekim güncel döviz kurları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: