Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,04 azalışla 466,20 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 755,00 lira, Cumhuriyet altını 3.092,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,04 düşüşle 466,20 liradan işlem gördü.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 466 lira 20 kuruşken satışı ise 466 lira 40 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 750 lira satış fiyatı ise 755 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? 10 Aralık2020 güncel altın fiyatları…

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle: