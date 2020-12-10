Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından 7,8690 seviyesinde işlem görüyor.

Dün en düşük 7,7933, en yüksek 7,8525 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,07 üzerinde 7,8250'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.35 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 7,8330'dan işlem görüyor.

10 Aralık güncel döviz kurları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: