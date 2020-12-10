Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından gelecek yıl eylül ayında gerçekleşecek 12'nci Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'nın ana teması "Lojistik-Mobilite-Dijitalleşme" oldu.

Şuranın başlıca hedefleri, Türkiye'nin ulaştırma, altyapı ve haberleşme alanlarındaki stratejik hedeflerine katkı sağlamak, sektörün dünyayla eş zamanlı gelişimine katkıda bulunmak, çözüm bekleyen hususlarla ilgili öneriler getirmek, yeni tip koronavirüs salgını sonrası küresel tedarik zincirlerinin yeni standartlarını belirlemek, ulusal ve uluslararası paydaşlarla iş birliğini güçlendirmek olarak belirlendi.

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşecek şura tanıtımında akıllı ve çevreci yol haritası olarak hazırlanan "Türkiye Ulaştırma Politika Belgesi" ilk kez kamuoyuna duyurulacak.

Gelecek 10 yıl için hazırlıklar gündemde

Tanıtımda, "Türkiye Ulaştırma Politika Belgesi" genel hatlarıyla aktarılacak. Belgeyle, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının, yük, insan ve veri odağında sürdürdüğü temel ve açığa çıkmamış ihtiyaçların belirlenmesine dair çalışmaların tamamlandığı ve gelecek 10 yılın hazırlıklarının yapılabileceği mesajı verilecek.

Bakanlığın, demir, kara, deniz ve hava yolları ile haberleşme alanlarındaki temel yaklaşımlarını içeren, uzman fikirlerinden somut uygulamalara kadar ulaşım alanında birçok dönüşümü içinde bulunduran Türkiye Ulaştırma Politika Belgesi, sektör paydaşlarıyla birlikte değerlendirilecek.

Üst düzey temsilciler bir araya geliyor

Küresel çapta yaşanan COVID-19 salgını nedeniyle Ulaştırma ve Haberleşme Şurası, Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Yerleşkesi'nde yapılacak.

Şurada kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşlarının yetkilileri, akademisyenler, yurt dışından sektöre yön veren kurum ve kuruluşların üst düzey temsilcileri, söz konusu politika belgesi kapsamında atılacak adımları belirlemek ve ortak akıl oluşturmak üzere bir araya gelecek.