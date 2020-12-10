Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki jeotermal seralarda üretilen ve yurt içinde yoğun ilgi gören domatesler, Rusya ile Avrupa ve Orta Doğu ülkelerine de ihraç ediliyor.

Kentte bulunan 99 serada toplam 1379 dekarlık alanda yılda 70 bin tonun üzerinde domates üretiliyor.

Jeotermal seralardan bu yıl yurt dışına 750 ton ürün gönderildi. Bundan da yaklaşık 45 milyon lira gelir elde edildi.

Sandıklı ilçesi yaklaşık 1 milyon 500 bin metrekareyle Türkiye'deki jeotermal seraların yaklaşık yüzde 35'ine sahip konumda.

Raf ömrü uzun

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, "Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Hollanda, Belçika, Almanya, Fransa ve Romanya gibi ülkelere domates gönderiyoruz. Dünyanın hemen her bölgesine ulaşabiliyoruz. Raf ömrünün uzun olması en uzak noktalara kadar Sandıklı domatesinin gitmesindeki en büyük artıdır." dedi.