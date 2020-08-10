Gram altın kaç lira? Çeyrek altının fiyatı ne kadar oldu? 10 Ağustos güncel altın fiyatları...
Gram altın ne kadar? 10 Ağustos’ta gram altın 481 liradan satılıyor. Çeyrek altın ne kadar oldu? Cumhuriyet altını 2020... İşte 10 Ağustos güncel altın fiyatları…
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,12 artışla 481,00 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 780,00 lira, Cumhuriyet altını 3.191,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 2,12 yükselişle 481,00 liradan işlem gördü.
Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?
Gram altın alış fiyatı 480 lirayken satışı ise 481 lira. Çeyrek altının ise alış fiyatı 775 lira satış fiyatı 780 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?
İşte, 10 Ağustos güncel altın fiyatları…
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|
|
CUMA
|
|
PAZARTESİ
|
|
|
Alış
|
Satış
|
Alış
|
Satış
|
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|
470,80
|
471,00
|
480,80
|
481,00
|
Cumhuriyet Ata Lira
|
3.103,00
|
3.124,00
|
3.170,00
|
3.191,00
|
22 Ayar Bilezik(Gr.)
|
430,00
|
434,00
|
438,70
|
442,70
|
Lira(Tam) Ziynet
|
3.032,00
|
3.052,00
|
3.098,00
|
3.118,00
|
Yarım Ziynet
|
1.516,00
|
1.526,00
|
1.549,00
|
1.559,00
|
Çeyrek Ziynet
|
758,00
|
763,00
|
775,00
|
780,00