Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 480 liradan işlem görüyor.

Altının ons fiyatı, cuma günü 2.075,11 dolarla tarihi zirvesini görmesinin ardından etkisini artıran kar satışlarıyla düşüşe geçerek günü yüzde 1,4 azalışla 2.035 dolardan tamamladı. Altının ons fiyatına paralel geçen haftanın son işlem günü 488,1 lirayla rekor seviyeyi gören gram altın ise 477,2 liradan kapanış yaptı.

Yeni haftaya yükselişle başlayan gram altın, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artarak 480 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 787 lira, Cumhuriyet altını 3.213 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 2.032,8 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, ABD ve Çin arasındaki gerilim ve ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hayata geçirilmesi planlanan teşvik paketi konusunda tarafların anlaşmaya varamamasının altının ons fiyatını desteklemesine karşılık küresel bazda beklentilerden iyi gelen makroekonomik verilerin risk iştahını görece yükselttiğini kaydetti.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de JOLTS açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2.000 doların destek olarak öne çıktığını, gram altında ise 470-490 lira bandının izleneceğini kaydetti.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 480,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.186,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

CUMA PAZARTESİ Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 470,80 471,00 480,00 480,20 Cumhuriyet Ata Lira 3.103,00 3.124,00 3.165,00 3.186,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 430,00 434,00 438,00 442,00 Lira(Tam) Ziynet 3.032,00 3.052,00 3.092,00 3.112,00 Yarım Ziynet 1.516,00 1.526,00 1.546,00 1.556,00 Çeyrek Ziynet 758,00 763,00 773,00 778,00

İşte, 10 Ağustos güncel altın fiyatları…

Ons

Alış: 2.032,31 dolar

Satış: 2.032,50 dolar

Gram

Alış: 480,00 lira

Satış: 480,20 lira

Çeyrek

Alış: 773,57 lira

Satış: 778,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 3.165,00 lira

Satış: 3.186,00 lira