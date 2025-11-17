Duman 9.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 17.11.2025 09:44

Gram altın 5 bin 528 liradan işlem görüyor

Altının gramı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 5 bin 528 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 9 bin 410 liradan, cumhuriyet altını 37 bin 500 liradan satılıyor.

Gram altın 5 bin 528 liradan işlem görüyor
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Cuma günü ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü yüzde 1,9 azalışla 5 bin 549 liradan tamamladı. Haftaya düşüşle başlayan gram altın, saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 5 bin 528 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 9 bin 410 liradan, cumhuriyet altını ise 37 bin 500 liradan satılıyor. Güne düşüşle başlayan altının ons fiyatı yüzde 0,7 azalışla 4 bin 59 dolarda seyrediyor.

ABD'de faiz indirim sürecine ilişkin belirsizlikler altın fiyatlarını olumsuz etkiliyor. ABD Merkez Bankası üyelerinden gelen açıklamalar, aralık ayına ilişkin faiz indirim beklentilerinin zayıflamasına neden oluyor.

Analistler, bugün yurt içinde özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu ve bütçe dengesi, yurt dışında ise New York Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 4 bin 250 doların direnç, 4 bin doların destek konumunda olduğunu ifade etti.

ETİKETLER
Altın Yatırım Araçları
Sıradaki Haber
TCDD 780 işçi alacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:47
THY'den indirimli bilet kampanyası
10:39
Bakan Kurum: 11 ilimizde mutlu sona çok az kaldı
10:31
Tarım ÜFE ekimde aylık bazda yüzde 4 art
10:28
27 ilde FETÖ operasyonu: 71 gözaltı
10:22
Dünya Bankası'ndan 554,4 milyon euroluk finansman
10:18
KIZILELMA'ya hayalet göz entegre edildi
Kumluca 4 ürünle coğrafi işaret yolunda
Kumluca 4 ürünle coğrafi işaret yolunda
FOTO FOKUS
KIZILELMA'ya hayalet göz entegre edildi
KIZILELMA'ya hayalet göz entegre edildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ