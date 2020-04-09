Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 360,5 liradan alıcı buluyor.

Dün, dolar kurundaki yükselişe karşın altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 358,6 liradan tamamladı.

Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 11.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 360,5 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 592 lira, Cumhuriyet altını da 2.420 liradan satılıyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ettiğini söyledi.

Bugün, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında, ABD'de haftalık işsizlik başvuruları verileri başta olmak üzere yoğun veri takviminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının onsunda 1.630 dolar, gram altında ise 350 liranın destek olarak öne çıktığını söyledi.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alışı 359 lira 60 kuruştan satışı ise 360 lira 20 kuruştan işlem görüyor. Çeyrek altının ise alış fiyatı 579 lira satış fiyatı 592 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 9 Nisan güncel altın fiyatları…

Ons

Alış: 1.656,31 dolar

Satış: 1.656,92 dolar

Gram

Alış: 359,60 lira

Satış: 360,20 lira

Çeyrek

Alış: 579,57 lira

Satış: 592,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 2.392,00 lira

Satış: 2.420,00 lira