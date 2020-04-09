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Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 6,76'dan alıcı buluyor.
Dün 6,75-6,79 aralığında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 değer kazancıyla 6,7734'ten tamamladı.
Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,2 altında 6,7620'den alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 azalışla 7,3630'dan, sterlin/TL dünkü kapanışın hemen altında 8,4020'den satılıyor.
Dolar endeksi, 100 seviyesinin hemen üzerinde dengelenirken, avro/dolar paritesi, şu dakikalarda yüzde 0,1 artışla 1,0865'ten işlem görüyor.
Analistler, dünya çapında yayılımını sürdüren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerindeki etkisini sürdürdüğünü belirtti.
Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantı tutanakları ve ABD'de işsizlik maaşı başvuruları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini kaydeden analistler, dolar/TL'de 6,70-6,80 aralığının izleneceğini bildirdi.
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.35 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL
ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 6,7700 6,7710
Avro 7,3610 7,3620
Sterlin 8,3770 8,4030
ANKARA
ABD Doları 6,7400 6,7900
Avro 7,3200 7,3800
Sterlin 8,2950 8,4350