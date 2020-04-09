Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emeklilere Ramazan Bayramı için mayıs ayında ödenecek 1000 lira ikramiyenin nisan ayının ilk yarısında verileceğini açıklamıştı.

Bayram ikramiyelerinin ödeme günü belli oldu

Selçuk, SSK'lıların 7-10 Nisan tarihleri arasında, Bağ-Kur ile Emekli Sandığı emeklilerinin de 11 Nisan'da bayram ikramiyesi alacağını belirtti.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bayram ikramiyesi ödemelerini öne çektiklerini hatırlatan Selçuk, şunları söyledi:

"Buna göre ikramiyeler, SSK kapsamında olanlara tahsis numarasının son rakamına göre 17-18-19 olanlar için 7 Nisan, 20-21-22 olanlar için 8 Nisan, 23-24 olanlar için 9 Nisan, 25-26 olanlar için 10 Nisan'da, Bağ-kur ve Emekli Sandığı kapsamında olanlara ise 11 Nisan'da ödenecek. Yaklaşık 12 milyon emeklinin Ramazan Bayramı ikramiyeleri 7-11 Nisan tarihleri arasında ödenecek."

Tahsis numarası nedir? Tahsis numarası nasıl öğrenilir?

Tahsis numarası Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından emekli olmuş ve maaşı bağlanan vatandaşlara verilen numaradır. Emekli tahsis numarası öğrenildikten, numaranın sonra son rakamına bakarak emekli maaşlarının hangi gün alınacağı öğrenilebiliyorç. Kamu kurumlarında gerçekleştirilen pek çok işlemi online olarak yapabilme fırsatı sunan e Devlet üzerinden tahsis numarası da sorgulanabiliyor.

https://www.turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-kurumu linki üzerinden kimlik numarası ve şifre ile tahsis numarası sorgulanabiliyor.