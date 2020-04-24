Altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından 386,4 liradan işlem görüyor.

Dün, dolar kurundaki düşüşe rağmen ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, 388,1 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından kazançlarını kısmen geri vererek, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 386,5 liradan tamamladı.

Yeni güne yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı, saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 386,4 lira seviyesinde seyrediyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü ifade etti.

Bugün, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yayımlayacağı haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksleri, ABD'de dayanıklı mal siparişlerinin yanı sıra Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.750 dolar, gram altında ise 390-400 lira bandının direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 386 lira 28 kuruşken satışı ise 386 lira 80 kuruş.Çeyrek altının ise alış fiyatı 622 lira satış fiyatı 637 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 24 Nisan güncel altın fiyatları…

Ons

Alış: 1.727,31 dolar

Satış: 1.727,50 dolar

Gram

Alış: 386,28 lira

Satış: 386,80 lira

Çeyrek

Alış: 622,57 lira

Satış: 637,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 2.483,00 lira

Satış: 2.545,00 lira