Haber Giriş: 23 Haziran 2022 Perşembe 00:19Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Gözler Merkez Bankası'nın bugün açıklayacağı faiz kararında
[Fotoğraf: Getty]
Piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklandı. Para Politikası Kurulu, bugün yılın altıncı faiz kararını açıklayacak. Ekonomistler, politika faizinin sabit tutulmasını bekliyor.
Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi.
Para Politikası Kurulu bugün toplanacak.
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığındaki toplantıda, yılın altıncı faiz kararı verilecek.
Faizin sabit kalması bekleniyor
Merkez Bankası bu yılın ilk 5 toplantısında faizi sabit bıraktı.
Ekonomistler, bankanın bu toplantıda da yüzde 14 olan politika faizini değiştirmemesini öngörüyor.
Merkez Bankası ne mesaj verecek?
Faiz kararının yanında kurulun karar metninde vereceği mesajlar da piyasalar açısından önem taşıyor.
Karar metninde yer alacak enflasyonla mücadele ve para politikasına ilişkin mesajlar dikkatle takip edilecek.
Etiketler: Merkez Bankası
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