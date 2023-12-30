Puslu 4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
TRT Haber, AA 30.12.2023 09:15

Gözler memur ve emeklinin maaş artışına çevrildi

Memur ve emeklisi, maaşlarına yeni yılda yapılacak zammı merakla bekliyor. Artış oranı haftaya belli olacak. Peki, ne kadarlık bir artış öngörülüyor, beklentiler ne? Detaylar haberimizde...

Gözler memur ve emeklinin maaş artışına çevrildi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı enflasyon verilerini 3 Ocak Çarşamba günü, saat 10.00'da duyuracak.

TÜİK'in verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasımda bir önceki aya göre yüzde 3,28 artarken, temmuz-kasım döneminde de tüketici fiyatlarında yüzde 33,66 artış oldu. Böylece 5 aylık dönemde, maaşlara yapılan yüzde 6'lık zam oranı aşılırken enflasyon farkı verilmesi durumu ortaya çıktı.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun, 2024-2025'teki memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına zammı da içeren toplu sözleşmeye ilişkin kararı uyarınca, 2024'ün ilk altı ayı için belirlenen yüzde 15'e ilave olarak enflasyon farkı oranında zam yapılacak.

Memur, sözleşmeli ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını bu yılın son 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak.

"OVP'ye göre artış yüzde 50'ye yakın olacak"

Konuya ilişkin TRT Haber'e değerlendirmede bulunan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, şunları kaydetti;

3 Ocak saat 10.00'da TÜİK aralık ayı TÜFE'sini açıklayacak. Memurların ve emeklilerin maaş ve aylık artışlarını belirleyen 6 aylık TÜFE belli olacak. Şu anda 5 aylık TÜFE oranı yüzde 33,66. Bu 5 aylık duruma göre memur ve memur emeklilerinin maaş artışı yüzde 45, SSK ve Bağkur emeklilerinin maaş artışları ise yüzde 33,66.

Orta vadeli programa göre şayet yüzde 65 TÜFE oranı gerçekleşirse aralık ayı ile birlikte orada da yine yaklaşık olarak memur ve memur emeklilerinin maaş artışları yüzde 50'ye yakın olacak. SSK ve Bağkur emeklilerinde ise yüzde 38'e yakın bir artış görünüyor.

En düşük memur maaşının 33 bin liraya çıkması bekleniyor

Öngörülen artış ile en düşük memur maaşının 33 bin liraya çıkması bekleniyor. Belirlenecek artış, 65 yaş, engelli ve evde bakım aylıklarına da etkili olacak.

Aralık ayı enflasyon beklenti ortalaması yüzde 3,19

Öte yandan aralık ayı enflasyonu beklenti anketine göre, söz konusu ay için enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,19, yıllık enflasyon beklentisi de yüzde 65,19 oldu.

ETİKETLER
Emekli Enflasyon Memur
Sıradaki Haber
Yeni asgari ücret kararı Resmi Gazete'de
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:31
Ticari hayata ilişkin yeni düzenlemeler yürürlüğe giriyor
10:25
Son 53 yılın en sıcak kasım ayı yaşandı
10:27
Türkiye'nin elektrik üretimi arttı
10:19
Ölçü aletlerinin muayene ve damgalama bedelleri belirlendi
10:13
Sayaçların 2024 yılı tamir ve ayar ücretlerini belirlendi
10:16
LPG ithalatı ekimde yıllık bazda azaldı
İsrail güçleri, Batı Şeria'daki El-Faria Mülteci Kampı'na baskın düzenledi
İsrail güçleri, Batı Şeria'daki El-Faria Mülteci Kampı'na baskın düzenledi
FOTO FOKUS
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ