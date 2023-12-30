Çiftçi Kayıt Sistemi başvuruları hafta sonu da yapılabilecek

Açıklama Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapıldı.
Tarımsal desteklerden yararlanmak isteyen çiftçiler için Çiftçi Kayıt Sistemi başvurularının 30 - 31 Aralık tarihlerinde de yapılabileceği duyuruldu.
Bakanlığın açıklamasında, "Çiftçi Kayıt Sistemi başvuruları il/ilçe tarım ve orman müdürlükleri ile e-Devlet kapısı ve ‘TarımCebimde’ mobil uygulaması üzerinden yapılabiliyor" ifadelerine yer verildi.
????Tarımsal desteklerden faydalanabilmek için ÇKS kaydınızı yaptırmayı unutmayın.????????????????— T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı (@TCTarim) December 29, 2023
Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları il/ilçe tarım ve orman müdürlükleri ile e-Devlet kapısı ve ‘TarımCebimde’ mobil uygulaması üzerinden yapılabiliyor. pic.twitter.com/7d1UEyA0gu