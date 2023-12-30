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Ekonomi
TRT Haber 30.12.2023 01:13

Çiftçi Kayıt Sistemi başvuruları hafta sonu da yapılabilecek

Tarım ve Orman Bakanlığı, tarımsal desteklerden faydalanmak isteyen çiftçiler için Çiftçi Kayıt Sistemi kaydının, hafta sonu da yapılabileceğini duyurdu.

Çiftçi Kayıt Sistemi başvuruları hafta sonu da yapılabilecek

Açıklama Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapıldı.

Tarımsal desteklerden yararlanmak isteyen çiftçiler için Çiftçi Kayıt Sistemi başvurularının 30 - 31 Aralık tarihlerinde de yapılabileceği duyuruldu.

ÇKS başvuruları 2 Ocak 2024'te sona erecek
ÇKS başvuruları 2 Ocak 2024'te sona erecek

Bakanlığın açıklamasında, "Çiftçi Kayıt Sistemi başvuruları il/ilçe tarım ve orman müdürlükleri ile e-Devlet kapısı ve ‘TarımCebimde’ mobil uygulaması üzerinden yapılabiliyor" ifadelerine yer verildi.

 

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