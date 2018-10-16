Gıdada enflasyonu düşürme seferberliği

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) eylül ayında geçen yılın aynı dönemine göre 24,52 ile piyasa beklentilerinin üzerinde artarken, bu artışta gıda ve alkolsüz içeceklerde yaşanan yüzde 27,70 yükseliş etkili oldu.

Gıda grubunun yıllık enflasyonunda tahminlerin ötesindeki sert yükselişi, temelde döviz kuru gelişmeleri ve bazı tarım ürünlerindeki olumsuz arz koşulları nedeniyle yükselen işlenmemiş gıda fiyatlarından kaynaklandı.

Yeni Ekonomi Programı'nda, temel politikaların kurgulandığı alanların başında enflasyonla mücadele gelirken, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı "Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı"nda da firmalara ürün ve hizmetlerinde yıl sonuna kadar en az yüzde 10 indirim yapmaları çağrısında bulunuldu.

Firmalar da fiyat oynaklıkları ve yüksek enflasyonun önüne geçilmesi için yapılan çağrıya karşılık verdi. Bir haftada farklı sektörlerden çok sayıda firma programa destek vereceğini açıkladı.

"Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı"na destek verenler arasında çok sayıda gıda firması da yer aldı. Böylelikle tüketicinin fiyat artışlarından en fazla etkilendiği gıdada, enflasyonun düşmesine katkı sağlanacak.

Programa destek veren ulusal ve yerel market zincirleriyle gıda firmaları, mandıra, bakliyat, hububat, et, meyve ve sebze gibi temel gıda ürünlerinin de içinde bulunduğu seçili ürünlerde en az yüzde 10 oranında indirim taahhüdü verirken, "enflasyonlamucadele.org.tr" adresinde programa destek veren firmalar ve yaptıkları kampanyanlara yer veriliyor.

TOBB'dan programa destek

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından oda ve borsalara yazı gönderilerek, üyelerinin indirim kampanyasına katkıda bulunmasının önemi vurgulandı. Bu kapsamda, TÜFE'de yer alan ürün ve hizmetlere yönelik asgari 3 ay süreyle en az yüzde 10 indirim yapılmasının teşvik edilmesi istendi.

TOBB'un üyelerinden indirim yapmasını istediği ürünler arasında un, bebek maması, bulgur, ekmek, makarna, kırmızı ve beyaz et, süt, peynir, yumurta, sıvı yağ, çeşitli meyve ve sebzeler, kuruyemiş bakliyat, salça, zeytin, şeker ve bal gibi ürünlerin de aralarında bulunduğu 100'den fazla gıda maddesi yer aldı.

Öte yandan hanehalkı bütçesinde en çok paya sahip olan gıda ürünlerinde yaşanan fiyat artışlarının önüne geçilmesi açısından, tarım sektöründe de enflasyonu sınırlandıracak politikalar uygulanıyor. Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı TARKİM AŞ, GÜBRETAŞ gibi kuruluşlar da tarımsal üretim maliyetlerini düşürülmesi için gübre ve bitki koruma ürünlerinde indirim yapıyor.

Ayrıca Et ve Süt Kurumu ile Atatürk Orman Çiftliği mağazalarında fiyatlarda indirime gidilirken "Hal Yasası" düzenlemesiyle de meyve sebze fiyatlarının düşmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA