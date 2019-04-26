Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Gıda Komitesi toplantısının gerçekleştirildiğini bildirdi.
Gıda Komitesi toplantımızı gerçekleştirdik. Yapısal Dönüşüm Adımlarımız kapsamında anons ettiğimiz, özellikle gıda enflasyonu açısından önem taşıyan politikalarımızı kısa sürede hayata geçirerek sonuçlarını almayı hedefliyoruz. pic.twitter.com/LERqCSb73t— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) April 26, 2019
Albayrak sosyal medya hesabı Twitter'dan toplantıya ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti;
"Gıda Komitesi toplantımızı gerçekleştirdik. Yapısal Dönüşüm Adımlarımız kapsamında anons ettiğimiz, özellikle gıda enflasyonu açısından önem taşıyan politikalarımızı kısa sürede hayata geçirerek sonuçlarını almayı hedefliyoruz."
Kaynak: TRT Haber