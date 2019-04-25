Irak Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Mithat Yenigün ve beraberindeki heyeti Bağdat'taki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.

Türk firmalara Irak'ın yeniden imarında yatırım çağrısı

Cumhurbaşkanı Salih, Irak ve Türkiye arasındaki köklü ilişkilere vurgu yaparak, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari alandaki iş birliğinin de güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Irak'ın yatırıma ihtiyaç duyan bir ülke olduğunu ifade eden Salih, inşaat ve diğer alanlarda büyük tecrübelere sahip Türk firmalarına, Irak'ın yeniden imarı kapsamında yatırım yapma çağrısında bulundu.

Büyükelçi Fatih Yıldız da Türk firmalarının, Irak'ta büyük projelere imza atmaya ve yatırım yapmaya hazır olduğunu söyledi.

"Irak'ın Yeniden İmarı İçin Türkiye-Irak İnşaat Forumu"

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, bugün "Irak'ın Yeniden İmarı İçin Türkiye-Irak İnşaat Forumu" düzenlendi.

Foruma, Irak Ticaret Bakanı Muhammed Haşim el-Ani ve Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız'ın yanı sıra Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Mithat Yenigün ile Türk ve Iraklı müteahhitler de katıldı.

Kaynak: AA