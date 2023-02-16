Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), sosyal medyada, Kahramanmaraş'taki depremler nedeniyle yapılan bağış ve yardımların vergiden düşüldüğü yönünde paylaşımların devam etmesi üzerine, kamuoyunun ve vergi mükelleflerinin doğru bilgilendirilmesi adına bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunları belli şartlarla bağış ve yardımların elde edilen gelirden, kurum açısından kazançtan indirilmesi imkânı vermektedir." denildi.

Kazançtan indirim ile vergiden indirimin birbirinden farklı olduğunun altını çizen GİB, bağış ve yardımların gerekli şartları taşıması durumunda ilgili yılın vergi matrahının tespitinde gelirden, kurumlar için kazançtan indirildiğini vurguladı.

Bu indirim sonucu kalan tutarın vergiye tabii olduğu bilgisi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Konuyu basit bir örnekle anlatmak gerekirse; 100.000 TL kazancı olan bir kurum, 20.000 TL AFAD’a bağış yaptığında kazancından 20.000TL’yi indirecektir. Kalan 80.000 TL üzerinden %20 oranında hesaplanan 16.000 TL kurumlar vergisi ödeyecektir. Özetle, vazgeçilen vergi tutarı 4.000 TL’dir."