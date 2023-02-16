Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe 14:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Merkez Bankası rezervleri 125,6 milyar dolar oldu
[Fotograf: AA]
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervleri 10 Şubat haftasında bir önceki haftaya göre 3,9 milyar dolar azalarak 125 milyar 638 milyon dolara geriledi.
TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.
Buna göre, 10 Şubat itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 2 milyar 301 milyon dolar azalışla 75 milyar 630 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 3 Şubat'ta 77 milyar 931 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.
Söz konusu dönemde altın rezervleri 1 milyar 689 milyon dolar azalarak 51 milyar 696 milyon dolardan 50 milyar 7 milyon dolara düştü.
Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 10 Şubat haftasında bir önceki haftaya kıyasla 3 milyar 989 milyon dolar azalışla 129 milyar 627 milyon dolardan 125 milyar 638 milyon dolara geriledi.
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